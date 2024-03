Nuisances sonores des aéroports : vers un couvre-feu la nuit ?

Des riverains d'aéroports demandent l'arrêt des vols de nuit, notamment du côté de Toulouse-Blagnac. Ils espèrent bien sûr être entendus, car leur quotidien est très pénible. Mais les règles sont très variables selon les régions.

Ils vivent à moins de 500 mètres de l'aéroport. Et tous les jours, ils peuvent voir et surtout entendre le ballet des avions arrivant à destination. "Comme je suis juste à 100 mètres des pistes, ils remettent plein gaz juste au-dessus de moi. Des fois, je suis en train de travailler, j'ai le cœur qui bat. On a l'impression que tout va s'arrêter, c'est terrible", confie un voisin de l'aéroport de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne) dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Ces nuisances, les riverains plaignent surtout pendant la nuit. Pas toujours facile de fermer l'œil avec le bruit des réacteurs au-dessus de sa tête.

Nous demandons un couvre-feu la nuit, c'est-à-dire permettre aux gens de dormir. Chantal Beer-Demander, présidente du Collectif contre les nuisances aériennes de Toulouse

En 2023, près de 850 avions se sont posés ou ont décollé de l'aéroport de Toulouse entre minuit et six heures du matin. La direction affirme avoir fait des efforts et réduit les vols pendant la nuit, mais ce n'est pas encore assez selon Chantal Beer-Demander, la présidente du Collectif contre les nuisances aériennes de Toulouse : "Nous demandons un plafonnement du trafic aérien sur la plate-forme très enclavée dans la ville. Nous demandons un couvre-feu la nuit, c'est-à-dire permettre aux gens de dormir."

Quelles sont les règles qui encadrent les nuisances sonores autour des aéroports ? En fait, elles sont fixées au cas par cas par arrêté préfectoral. Le préfet peut interdire certains types d'avions ou l'utilisation de certains réacteurs pendant la nuit. Il peut aussi imposer un couvre-feu. "Orly a un couvre-feu, à partir d'une certaine heure, aucun avion ne peut se poser. Un avion en retard devra se dérouter, à Roissy-Charles de Gaulle, par exemple", indique Iza Bazin, experte en aviation.

À Toulouse, la préfecture a lancé une étude d'impact et pourrait prendre un nouvel arrêté sûrement plus restrictif dès cet été.