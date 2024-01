"Un refus, deux refus, trois refus" : ils ont le permis à 17 ans... mais se font éconduire par les assurances

Depuis le 1ᵉʳ janvier, il est possible de passer son permis de conduire à 17 ans. Mais avant de prendre le volant, il faut être assuré, et c’est là que le bât blesse. De nombreux jeunes se heurtent à un refus, comme le montre ce reportage de TF1.

"À partir du 1er janvier 2024, l’âge minimal requis pour l’obtention du permis de conduire pour la catégorie B est abaissé de 18 ans révolus à 17. Cette mesure est destinée à favoriser la mobilité des jeunes. Elle permettra de faciliter leur émancipation tout comme leur accès aux études et à l’emploi, notamment en milieu rural", affirme le site Internet officiel du gouvernement. Voilà pour la théorie. Mais en pratique, conduire seul avant d’être majeur en toute légalité ne va toujours pas de soi. La plupart des jeunes conducteurs se heurtent en effet à un obstacle de taille : très peu d’assureurs se montrent prêts à couvrir un mineur.

Antonin fait partie de ceux qui, même en ayant obtenu le permis il y a plusieurs mois, ne peut pas prendre le volant seul. "Un refus, deux refus, trois refus… On a contacté cinq compagnies, mais c’était pour tout le monde pareil", témoigne son père, Thomas. Un cas loin d’être isolé. De nombreux téléspectateurs ont alerté TF1 à ce sujet, selon notre journaliste Thierry Coiffier.

"J’ai moi-même contacté trois assurances pour vérifier, expliquait celui-ci ce mercredi dans ‘Le 13H à vos côtés’. J’ai eu le sentiment d’une grande improvisation. Un opérateur m’a dit que cela a été fait à la va-vite et qu’ils tentaient encore de s’adapter. Un autre m’a dit que c’était possible d’assurer un jeune de 17 ans, mais qu’il fallait juste mettre une date de naissance différente pour que le système valide (une pratique illégale qui peut entraîner la nullité du contrat, ndlr) ! Le dernier, lui, m’a simplement dit qu’ils n’assuraient pas les jeunes, 17 ans ou plus."

Les compagnies d'assurances ne suivraient donc pas la réforme entrée en application au 1er janvier dernier. Autre test dans le reportage à voir dans la vidéo en tête de cet article. Réponse : "On ne va pas être en mesure de vous faire une proposition. On ne sera prêts que début mars. Le système n’a pas encore été actualisé."

De 600 à 1.200 euros

Direct Assurance a également répondu à notre sollicitation, avançant pour sa part une autre explication que celle du manque de préparation : "Nous ne proposons pas d’offres à ces très jeunes conducteurs, très peu nombreux." Dit autrement : cette tranche d’âge représente, pour l’heure, trop peu de contrats à la clé.

De rares assureurs acceptent cependant de couvrir les mineurs obtenant leur permis. Mais en l’occurrence, ce sont les tarifs qui s’avèrent rédhibitoires : de 600 euros à l’année pour un adulte confirmé, le contrat peut atteindre 1.200 euros pour un jeune conducteur. "Les assureurs tarifient en fonction de multiples critères, dont l’âge et l’expérience au volant, synthétise Stéphanie Duraffourd, porte-parole de l’entreprise Assurland. Moins vous avez d’expérience, plus vous êtes un profil à risque sur les routes." Antonin, lui, a baissé les bras. Il attendra ses 18 ans pour conduire seul.