Vignettes Crit'Air : l'assouplissement des ZFE suscite des réactions (très) contrastées

Les restrictions de circulation strictes pour les véhicules polluants ne concerneront que Paris et Lyon au 1ᵉʳ janvier 2025, a annoncé le gouvernement. Les 41 autres métropoles pourront choisir d'autoriser la quasi-totalité des véhicules à circuler, à l'exception de ceux immatriculés avant 1997. Un assouplissement qui suscite des réactions très contrastées, comme l'ont constaté les équipes de TF1.

C'est un revirement dans les ZFE, ces zones en ville où les véhicules les plus polluants sont interdits : désormais, seules les deux plus grandes agglomérations françaises, Paris et Lyon, seront contraintes au 1ᵉʳ janvier 2025 d'interdire les véhicules Crit'Air 3, soit les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures à essence de plus de 19 ans. Une nouvelle accueillie froidement ce mercredi matin aux abords du périphérique parisien. "Je trouve que c'est une injustice, bien sûr", lance un automobiliste, dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Avec ma voiture, j'ai trouvé du boulot, mais c'est une Crit'Air 3 donc je sais que je ne pourrais pas circuler. Il faut avoir les moyens de changer aussi", s'offusque un autre. "Ça reste un coût, mais pense que c'est important de le faire", nuance de son côté une conductrice.

On s'adapte à notre budget, pas forcément aux lois.

Les métropoles de Marseille, Strasbourg et Rouen, qui devaient poursuivre la mise en place de leurs ZFE, en sont, elles, exemptées, grâce à l'amélioration de la qualité de l'air sur leurs territoires en 2023. Conséquence, les voitures avec une vignette Crit'Air 3 pourront continuer de rouler. Pour autant, Kevin, un habitant de Rouen, n'est "pas soulagé", car de toute façon, il n'envisageait pas de changer de voiture malgré sa vignette. "C'est une histoire de budget, il n'y a pas le choix. On a nos véhicules et on ne peut pas changer tous les ans en fonction des normes. On s'adapte à notre budget, pas forcément aux lois", lâche-t-il dans le reportage du 13H ci-dessous.

Quant aux Crit'Air 4 et 5, elles sont toujours interdites, mais certains sont bien décidés à conserver leur voiture, comme Alfredo, un autre automobiliste normand, qui a préféré ne pas afficher sa vignette 4 et se sent lésé. "C'est une différence de quelques années. Alors une poubelle Crit'Air 3 peut rouler et une voiture bien entretenue Crit'Air 4 ne peut pas rouler", dénonce-t-il.

Même du côté des élus, ça grince. Lors de la mise en place de la zone à faible émission, Dominique Gambier, maire de Déville-Lès-Rouen, n'avait pas caché son mécontentement. Et aujourd'hui, malgré une meilleure qualité de l'air, il n'est toujours pas convaincu. "La pollution, elle baisse depuis plus d'une dizaine d'années et elle baisse de façon importante : plus de 30 % en moins de dix ans. C'est un peu illusoire de croire que les ZFE ont eu un effet puisqu'elles étaient à peine mises en place quand on a sorti les statistiques de 2023", affirme-t-il.

On est en train de dire que ce n'est pas très grave d'avoir 500 morts qu'on pourrait éviter.

Toutefois, le gouvernement l'assure : c'est bien grâce à l'amélioration de la qualité de l'air que le dispositif est allégé pour certaines villes. Dans la matinale de TF1, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, s'en est expliqué. "Pour la 24ᵉ année consécutive, la qualité de l'air s'améliore et elle s'améliore en 2023 d'une manière qui est nette, qui est notable, qui est presque uniforme sur la totalité des grandes villes", a-t-il fait valoir.

Mais alors, si la qualité de l'air venait à se dégrader, cette politique serait-elle amenée à se durcir ? À ce stade, le gouvernement ne s'avance pas. "Il ne s'agit pas de dire que la qualité de l'air est aujourd'hui suffisamment importante pour qu'on lève toutes les interdictions. En revanche, il s'agit de dire que nous tirons toutes les conséquences de cette amélioration et on fait en sorte de desserrer un peu l'étau", souligne Mathieu Lefèvre, député Renaissance du Val-de-Marne.

Pour l'opposition, il s'agit pourtant d'un enjeu de santé publique. "Nous, à Strasbourg, sur l'Eurométropole, c'est environ 500 personnes qui meurent prématurément chaque année du fait de la pollution. Et là, on est en train de dire que ce n'est pas très grave d'avoir 500 morts qu'on pourrait éviter...", déplore Sandra Regol, députée Les Écologistes du Bas-Rhin. Dans la capitale alsacienne, justement, le calendrier devrait être maintenu. Les véhicules classés Crit'Air 3 seraient alors interdits dès le 1ᵉʳ janvier prochain.

Malgré ces résultats encourageants, selon Christophe Béchu, la qualité de l'air "n'est pas encore à un niveau satisfaisant". Chaque année, elle est responsable de 40.000 décès prématurés, d'après Santé Publique France, et elle aggrave certaines pathologies comme l'asthme.