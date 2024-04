Voitures flasheuses : à Angoulême, le nombre de PV de stationnement augmente à vitesse grand V

De plus en plus de villes utilisent des sulfateuses à PV. C'est le cas à Angoulême, avec un gros impact sur les recettes des amendes de stationnement. Une équipe de TF1 est allée observer le fonctionnement du véhicule Lapi qui circule désormais dans ses rues.

Dans les rues d'Angoulême (Charente), elle pourrait presque passer inaperçue. Mais cette voiture ne fait pas que se balader en ville, elle travaille, et elle est même très productive. Dans un premier temps, tous les véhicules stationnés sont photographiés. "C'est imparable", assure son conducteur à l'équipe de TF1 qui l'accompagne dans le reportage ci-dessus. Avant d'envoyer les contraventions, les photos sont analysées par d'autres agents municipaux pour éviter les erreurs. Si le conducteur est encore à bord par exemple, il ne sera pas verbalisé.

Avec 1 500 plaques scannées en une heure, cette voiture contrôle désormais trois fois plus de véhicules par an. "Le contrôle se fait beaucoup plus vite par rapport, vous vous en doutez bien, à une patrouille pédestre, la voiture peut travailler par tous les temps, pluie, orage," poursuit l'agent au volant. Le véhicule Lapi (Lecture automatique des plaques d’immatriculation) circule une heure par jour de manière aléatoire. Alors les habitants rencontrés par notre équipe ne sortent pas du parking sans passer par la case horodateur. "Maintenant, il n'y a plus le choix, la voiture passe, elle relève tout et ça prend 5 minutes", explique une habitnate.

"Ceux qui ne paient pas leur stationnement paient pour la rénovation de la voirie"

À la clé, près de 850.000 euros de recette en 2023, contre un peu moins de 390.000 euros en 2022, le véhicule Lapi ayant commencé à circuler en octobre de cette année-là (à noter que dans le même temps, comme le souligne La Charente Libre, le forfait post-stationnement est passé de 17 euros à 30 euros et que des zones payantes ont été élargies).

De l'argent utilisé pour financer des travaux de voirie, comme le croisement que montre notre reportage. "Il a été fait il y a quatre ou cinq semaines, indique Jean-Philippe Pousset, maire adjoint en charge du stationnement. Ceux qui ne paient pas leur stationnement paient pour la rénovation de la voirie, c'est assez vertueux, poursuit-il. C'est un budget assez important, ça représente 2,2 millions d'euros par an, on a besoin de l'équilibrer et de trouver des fonds".

Avec l'arrivée de cette nouvelle voiture, la ville d'Angoulême a mis en place une heure de stationnement gratuit et des abonnements à prix réduit pour ceux qui viennent travailler dans la commune.