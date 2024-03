"Méga-camions" : pour qu'ils circulent en France, voici comment il faudrait adapter les ronds-points

Le Parlement européen a voté ce mardi en faveur d'une circulation facilitée dans l'UE des "méga-camions". Parmi les nombreuses interrogations soulevées par ces véhicules XXL figure celle des infrastructures. Pour qu'ils passent en France, il faudrait notamment modifier nos traditionnels ronds-points.

Des méga-camions bientôt sur nos routes ? Interdits en France, ces véhicules à rallonge, portant un conteneur auquel s'ajoute une remorque, sont déjà autorisés dans certains pays comme la Suède ou la Finlande, et testés dans d'autres comme l'Allemagne. Alors que les eurodéputés se sont prononcés mardi en faveur d'une circulation facilitée dans l'UE de ces camions mesurant jusqu'à 25 mètres de long, cette législation devra désormais être négociée entre les États membres. La France a d'ores et déjà "redit son refus d'une libéralisation de la circulation internationale des camions de 44 tonnes et des mégatrucks", par la voix de son ministre des Transports, Patrice Vergriete. "Aujourd'hui la priorité est le report modal, en particulier vers le ferroviaire", a-t-il écrit sur X.

Outre les craintes sur leur impact en matière d'environnement, de sécurité et de concurrence avec le fret ferroviaire, ces camions posent la question de nouvelles infrastructures adaptées.

Un exemple à l'Isle-Jourdain

Alors que pour l'heure, les poids lourds autorisés dans le pays ne doivent pas dépasser 18,75 mètres précisément, les traditionnels ronds-points qui ornent nos routes devraient être réaménagés si des méga-camions venaient à devoir y circuler.

Certains pourraient notamment être coupés en deux pour permettre à ces mastodontes, jusqu'à six fois plus grands qu'une voiture, de rouler dessus. À l'Isle-Jourdain, de tels travaux ont déjà été effectués dans le passé pour les convois exceptionnels de l'Airbus A380, comme le montrent le reportage en tête de cet article et la photo ci-dessous.

Capture TF1 - Capture TF1

Que les plus inquiets se rassurent, les 43.000 ronds-points de France ne se transformeraient pas du jour au lendemain pour accueillir ces camions géants. S'ils venaient un jour à être autorisés, leur circulation serait très encadrée. Hors de question de les croiser en plein centre-ville. "Il y aurait certainement des routes, des itinéraires dédiés, en tenant compte bien sûr de la sécurité", explique Isabelle Maître, déléguée permanente à Bruxelles de la Fédération nationale des transports routiers.