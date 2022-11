Train + avion : comment marche le nouveau billet numérique de la SNCF ?

Une seule réservation de Nantes à Rome en train et en avion, seulement avec des billets numériques. Depuis ce mercredi, c’est possible. La SNCF lance des billets 100% digitaux permettant de combiner directement des voyages en TGV et en avion. Un gage de simplicité pour les voyageurs. "Si c’est bien fait et que c’est bien expliqué et communiqué aux utilisateurs, je pense que c’est une bonne initiative", affirme l’un d’eux dans le reportage de TF1 ci-dessus. "C’est parfait, on n’a qu’à faire une seule opération. Ça rassure, on est sûr d’avoir les deux", ajoute une autre voyageuse.