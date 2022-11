Retards, annulations... dans les Hauts-de-France, les "trains fantômes" empoisonnent la vie des voyageurs

La société ferroviaire n'a pas donné suite aux demandes d'interview de TF1. Plusieurs raisons expliquent toutefois ce chaos sur les rails : la vétusté de certains équipements et un manque d'investissements, sans compter la saturation du réseau, partagé entre des TGV, des Transiliens, des Eurostar, des Thalys et enfin les fameux TER.

Un manque de personnel se fait aussi criant. Les syndicats de la SNCF y voient même une "casse sociale". "On a perdu entre 700 et 750 agents suite aux diverses restructurations, qui ont grimpé à une cinquantaine en trois ans et demi", pointe Xavier Wattebled, membre de la CGT cheminots des Hauts-de-France. Des pertes constatées "que ce soit la vente, à l'escale, ou au matériel, puisque si on n'a pas les bras pour faire les réparations ou la maintenance des rames, ça va circuler un peu moins bien", poursuit le syndicaliste. Rien que pour les conducteurs, il manque une soixantaine de postes, d'où des suppressions de trains en cascade.