Rétromobile : le gendarme et les estafettes

Une nouvelle page d'histoire encore avec ces motos légendaires qui ont servi d’escortes au tour de France dans les années 60. Et ce fourgon bleu-nuit a été utilisé lors des manifestations de mai 1968. Des souvenirs émus devant cette Matra Jet, première voiture rapide des gendarmes. Son pilote, formé sur les circuits de course, devait porter un casque et une combinaison.