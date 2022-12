Trains et métros circuleront gratuitement toute la nuit du Nouvel An en Ile-de-France

Au-delà de Paris, les RER, le A, B, C et D circuleront toute la nuit, ainsi que six lignes de Transilien (H,J,L,N, P et R). Pour ce qui est du tramway, seule la ligne T4 circulera. Là encore, toutes les stations ne seront pas desservies. À noter que si les RER A et B circuleront dans les deux sens, les autres lignes ne rouleront que dans le sens Paris-banlieue.