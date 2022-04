Roissy : grosse frayeur pour les passagers à l’atterrissage

La tour de contrôle comprend alors qu'il y a un problème dans l'avion et interroge les pilotes : "Air France 011 ?". "Je te rappelle ! Je te rappelle !", répondent ces derniers. À partir de cet instant, le contrôle aérien empêche toutes les autres opérations sur la piste, et on comprend dans les échanges que les pilotes ont un sérieux problème. "OK Air France 011, on a remis les gaz, mais 4 000 pieds, on va les maintenir... On vous rappelle", entend-on dans les échanges.