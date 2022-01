Rouler à l’éthanol : la bonne idée

Les installateurs homologués équipent de plus en plus de véhicules avec ce type de boitier parfois au moment de l'achat de la voiture même si c'est un investissement supplémentaire. Il faut en effet compter entre 700 et 1300 euros. Par ailleurs, le super éthanol semble aussi devenu plus courant à la pompe. Aujourd'hui, près de 30% des stations-services dans le pays en proposent.