Rouler moins vite : jusqu'à 149 euros d'économies par an

Rien que sur l’autoroute, un couple français dépense en moyenne 500 euros de carburant par an. D’après une étude, en réduisant votre vitesse de 130 à 110 kilomètres heure, vous débourseriez 125 euros de carburant en moins chaque année. Et les économies ne s’arrêtent pas là. Selon une entreprise d’éco-conduite, cela permet aussi de diminuer les à-coups et anticiper les freinages. “Il faut comprendre que lorsqu’on lâche l'accélérateur, la consommation instantanée est de zéro”, explique Stéphane Delveter, président d’une entreprise de simulateurs de conduite.