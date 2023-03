Roulez jeunesse : ces communes qui donnent un coup de pouce pour passer son permis de conduire

L'opération "Roulez jeunesse" s'adresse aux jeunes habitants de Lorient (Morbihan) et concerne toutes les auto-écoles de l'agglomération. Huit autres candidats au permis bénéficient de ce coup de pouce depuis novembre. C'est une aide à la mobilité initiée par la mairie. "Pour l'année 2023, on a monté l'enveloppe à 8000 euros. On va pouvoir aider une vingtaine de jeunes", rapporte Morgane Christien, adjointe au maire de Lorient.