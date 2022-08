Routes : 35.000 ponts en mauvais état

Les séquelles de l'édifice sont irréversibles. C'est ce que constate le département, propriétaire de l'ouvrage. Faire un nouveau pont d'ici 2026 coûterait cinq millions d'euros. L'exemple de ce pont est loin d'être un cas isolé. Dans le pays, on compte entre 200 000 et 250 000 ponts routiers. Et d'après les experts, près de 35 000 d'entre eux seraient en mauvais état.