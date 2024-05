VIDÉO - Salon parisien "VivaTech" : ça roule pour l'innovation

Lors du salon international de nouvelles technologies "VivaTech", les voitures prennent de plus en plus de place. Un événement qui se déroule, ce mercredi à Paris, durant lequel les marques en profitent pour dévoiler leurs toutes dernières innovations, parfois surprenantes, qui feront bientôt partie de notre quotidien.

Des voitures aux looks futuristes éclairées toute part, des curieux attroupés autour. "C'est magique, c'est magnifique", n'en revient pas un visiteur. Peugeot a l'un des stands les plus photographiés ce mercredi matin. La marque présente son nouveau volant qui sera disponible dans deux ans. Vivatech, c'est devenu un rendez-vous incontournable de l'industrie automobile. Logique. Aujourd'hui, lorsqu'on achète une voiture neuve, 40 % de son prix provient de l'électronique.

Un utilitaire pour lutter contre... les déserts médicaux

Pour cette voiture couverte de panneaux solaires, c'est encore plus que 40%. Elle a de quoi rouler quand il fait beau en totale autonomie. Mais le futur ne sera pas tout électrique. Nous découvrons une voiture qui roule à l'hydrogène grâce à des capsules rechargeables. Quand une capsule est vide, il suffit de la sortir pour en mettre une autre pleine à la place. "Chaque capsule, c'est 45 à 50 kilomètres d'autonomie. Et comme il y en a six dans ce véhicule, ça fait à peu près 250 à 300 kilomètres d'autonomie", explique dans la vidéo du 13H de TF1, en tête de cet article, Thomas de Lussac, cofondateur de Namx.

Plus surprenant encore, ce drôle d'utilitaire dévoilé ce mercredi matin. À l'intérieur, on peut vous prendre 22 mesures de santé grâce à une dizaine d'instruments médicaux. Il y a même un appareil pour vérifier votre vue. L'ophtalmologiste ou le médecin généraliste ne sont pas là physiquement mais ils vous guident à distance. L'objectif de cet utilitaire du futur : lutter contre les déserts médicaux. Pas de médecins dans votre commune ? Le cabinet se déplace chez vous. Vous pourrez peut-être croiser ce type de véhicule dès l'année prochaine sur les rues.