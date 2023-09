VIDÉO - Savoie : quatre jours après l'éboulement, une vallée toujours paralysée

Le tunnel du Mont-Blanc qui devait fermer lundi prochain, a vu ses travaux finalement décalés pour permettre aux transporteurs de rejoindre l'Italie. Mais le tunnel est saturé. Sur place, un chauffeur a envoyé des vidéos pour montrer la situation : plus de six heures d'attente pour passer la frontière. Conséquence pour Vincent Barraz, PDG de Transport POLY'COM, les livraisons sont retardées de 24 heures et les frais engagés sont multipliés par deux. Il faudra être patient avant un retour à la normale. Comme en 2018, les autorités vont installer des conteneurs pour protéger l'autoroute. Les trains eux ne circuleront pas avant fin octobre.