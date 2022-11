Vers un mini-contrôle technique pour les 2 roues dès l'été 2023 ?

Selon la note, le gouvernement "travaille en lien avec les fédérations du contrôle technique" pour que leur maillage territorial "soit suffisamment dense et que les usagers n’aient pas à parcourir une trop longue distance", et pour que "le prix du contrôle technique reste aussi bas que possible (il devrait normalement être inférieur à 50 euros)".

Une réflexion est aussi en cours pour "échelonner dans le temps le passage au contrôle technique du parc des véhicules de catégorie L", soit les voitures sans permis, "notamment pour éviter un pic d’activité dans les centres de contrôle technique suivi d’une période de faible activité". Une porte-parole du ministère a souligné mercredi qu'une concertation était "en cours sur les différents paramètres" et que "rien" n'était "stabilisé à ce stade".