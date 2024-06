L’Association internationale du transport aérien (Iata) prévoit de transporter 4,96 milliards de personnes en 2024, un chiffre dépassant largement le record de 2019, avant la pandémie de Covid-19. Malgré la hausse du trafic aérien, de nombreux passagers ont toujours peur l'avion. Comment ces appareils sont-ils contrôlés ? On fait le point.

"On va commencer l'inspection !", lance Christian Delpuech, contrôleur technique d'exploitation. Sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, cet inspecteur de l'aviation civile est à l'affût du moindre défaut. "Ni l'équipage ni la compagnie n'est au courant de notre venue", précise l'inspecteur. Chaque compagnie est contrôlée au moins une fois par an sur l'un de ses avions. Plus les manquements sont nombreux, plus elle est ensuite inspectée.

53 points vérifiés sur l'ensemble de l'avion

Au total, 53 points sont vérifiés sur l'ensemble de l'appareil. "On a ici une petite coupure sur le pneu avant droit. Ça, ce n'est pas grave, ça n'empêche pas de repartir. On le notera sur notre rapport", détaille Christian Delpuech. Une inspection méthodique à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de l'appareil. "Voilà, la poubelle qui doit se refermer pour assurer l'étanchéité en cas de dégagement de fumée", commente l'inspecteur qui progresse doucement dans l'allée centrale.

En cas de dégât constaté sur un avion, les sanctions peuvent être lourdes. "S'il y a un défaut ou un impact majeur sur la sécurité, alors le défaut devra être vérifié et corrigé avant le prochain vol", détaille Jérôme Hamon, responsable de l'organisation et de la planification des contrôles techniques au sein de la direction générale de l'Aviation civile (DGAC). "On peut également alerter la Commission européenne et le comité de sécurité aérien qui peut inscrire cette compagnie aérienne sur liste noire", ajoute-t-il.

Actuellement, 129 compagnies aériennes sont interdites de vol dans le ciel européen. L'équipe de maintenance de la compagnie Corsair a quant à elle deux jours pour s'assurer que l'appareil peut voler sans danger. "Il y a un mode d'emploi, et nous, on prend point par point en fonction de l'état de l'avion, son âge et des inspections qu'on a faites avant ou après", affirme Armand Olivier, chef d'équipe mécanicien.

Du boulon au moteur, chaque étape de construction est certifiée au niveau européen. "Le niveau d'exigence est bien plus important que dans le passé. Nos contrôles sont bien plus ciblés. Donc ça nous donne une capacité d'anticiper le dépannage de l'avion", explique Enea Fracassi, directeur des opérations et de la flotte de Corsair. Le tout à l'aide d'outils informatiques plus performants.

Rien n'est aussi sûr que l'avion Caroline Bruneau, experte

Ces derniers mois, une série d'incidents a pourtant impliqué des avions du constructeur Boeing, avec des portes arrachées en plein vol, ou encore une roue perdue après le décollage. Est-il ainsi plus risqué qu'avant de prendre l'avion ?

"Rien n'est aussi contrôlé, rien n'est aussi sûr que l'avion que vous allez prendre pour aller en vacances. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir quelque chose qui est mal monté. Mais il y a tellement de vérifications, tellement de certifications, tellement de formations pour toutes les personnes qui travaillent, que ça reste le domaine le plus sûr du transport", rassure l'experte Caroline Bruneau.