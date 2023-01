Retour du 80 km/h : le Calvados fait (encore) marche arrière, au grand dam des automobilistes

Plus la vitesse est élevée, plus les accidents sont nombreux. "Il y a une étude de l'expertise nationale et là, on a dénombré 74 tués supplémentaires sur les routes roulant à 90 par rapport à celles roulant à 80", affirme Philippe Vayssette, président de la Ligue contre les violences routières. Avant mercredi prochain, il faut régler à nouveau tous les radars, mais aussi, retirer chaque panneau sur les 400 kilomètres de voies concernées.