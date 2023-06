VIDÉO - "C'est la galère" : ces panneaux routiers qui manquent cruellement de bon sens

Mieux vaut être vigilant, comme à cette intersection. Interdiction de tourner à droite et à gauche, cocasse lorsque les deux rues en face sont aussi inaccessibles. "Il faut se débrouiller, c'est la galère", soupire en souriant un automobiliste. Effectivement, ce jour-là, la route barrée en sens interdit ne l'est plus vraiment. Résultat, les panneaux routiers sont régulièrement moqués par les internautes partout en France. Autre surprise au Puy-en-Velay (Haute-Loire), où la conduite se fait à l'anglaise. Autrement dit, on roule à gauche. Et sur ce rond-point à Clermont-Ferrand, la priorité est à ceux qui s'insèrent. C'est déconcertant pour les non-initiés. "Ça me panique un peu, je suis les autres voitures, je roule doucement et je fais très attention", s'amuse une conductrice.