"Hausse préoccupante" de la mortalité des cyclistes en 2022

Si les chiffres de la mortalité sur les routes de France restent stables, ceux de l'année 2002 pour les cyclistes inquiètent. Selon le dernier bilan publié par la Sécurité routière, mercredi 1er février, 3260 personnes sont mortes l'année passée sur les routes de l'Hexagone, soit une hausse de 0,5% par rapport à 2019. En revanche, pour les vélos, la hausse de la mortalité est de 30% par rapport à 2019 avec 244 personnes tuées (soit 57 de plus qu'il y a trois ans).

Une "hausse préoccupante", pointe la sécurité routière. Car si la mortalité sur les routes est en baisse pour les automobilistes (-1563 soit 59 de mois qu'en 2019) et pour les deux-roues motorisés (715 décès, soit 34 de moins qu'en 2019), les usagers des moyens de transports alternatifs paient au prix fort leur développement. "Malheureusement, et cela va de pair avec le développement des mobilités douces, il y a une hausse préoccupante de la mortalité des cyclistes et des utilisateurs d'engins de déplacements personnels motorisés (EDPm)", comme les trottinettes, a déploré la déléguée interministérielle à la Sécurité routière, Florence Guillaume.