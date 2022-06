Sécurité routière : faut-il mieux réglementer les vélos ?

Au milieu des voitures, camions et autres scooters, on retrouve des cyclistes vulnérables. Et pourtant, ils sont nombreux à ne pas porter de casque. "Je sais que ce n’est pas bien, mais je le fais quand même", lance un cycliste. Le nombre de cyclistes morts sur les routes a presque été multiplié par quatre, passant de six en mai 2019 à 22 en mai 2022.