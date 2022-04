Finalement, les routes de l’Hérault ne repasseront pas à 80 km/h

Mais finalement, statu quo, les 360 kilomètres de routes concernées, sur les 4 520 que compte le territoire, vont rester à 90 km/h. En effet, si cette décision répondait à des recours déposés par la Ligue de violence routière, qui mettait en avant une augmentation du nombre d'accidents depuis le relèvement de la vitesse autorisée, le tribunal administratif avait jugé sur la forme et pas sur le fond. Et il a suffi au Conseil départemental de prendre de nouveaux arrêtés pour maintenir les 90 km/h et ne pas à avoir à changer ses panneaux.