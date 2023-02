VIDÉO - Pourquoi les hommes sont-ils plus dangereux au volant ?

Il y a ceux qui grillent les feux rouges, ou ne s'arrêtent pas au stop, d'autres qui roulent beaucoup trop vite. Selon les chiffres de la Sécurité routière, 78% des personnes décédées sur la route en 2022 étaient des hommes. Ils sont aussi responsables de 84% des accidents mortels. Même parmi les automobilistes, la réponse est unanime. À la question, "qui sont les plus dangereux au volant, les hommes ou les femmes ?", une mère de famille répond sans hésiter, dans la vidéo du JT de TF1 en tête de cet article : "les hommes conduisent comme des fous". Les femmes, elles, seraient plus vertueuses au volant. "On est plus prudentes, on va plus doucement", assure de son côté une retraitée. Alors, comment expliquer de tels écarts sur la route entre homme et femme ?