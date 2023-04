VIDÉO - Téléphone au volant : même au feu rouge, c'est interdit !

Or, si le fait de passer un appel en conduisant est strictement proscrit par la loi, ce que l'on sait moins, c'est que la verbalisation est également possible lorsque l'on est à l'arrêt, même moteur éteint. Un arrêt de la Cour de cassation de février 2018 juge en effet qu'il ne faut pas confondre la circulation et le mouvement. Un véhicule arrêté, le moteur à l'arrêt, peut "être regardé comme étant toujours en circulation", juge-t-elle. Pour qu’une voiture ne soit plus en circulation, elle doit être garée sur une place de stationnement ou une place de parking.

Vous ne pouvez donc pas utiliser votre téléphone portable ou smartphone dans les situations suivantes, qu’il s’agisse de téléphoner, d’envoyer un SMS ou d’utiliser une application : dans les bouchons, notamment en ville ; à l’arrêt à un feu rouge ou à un stop ; ou encore, garé en double file ou garé sur le bas coté, même avec les feux de détresse. Les juges font cependant une exception. Ils admettent qu'un automobiliste en panne puisse se servir de son téléphone, même s'il est arrêté sur une voie de circulation.