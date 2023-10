VIDÉO - Sécurité routière : voici les 15 infractions que les radars seront désormais susceptibles de verbaliser

En tête de liste, on retrouve évidemment le port (obligatoire) de la ceinture de sécurité, l'usage du téléphone au volant, l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence, ou encore le respect des distances de sécurité entre les véhicules. Mais ce n’est pas tout. Le franchissement et le chevauchement des lignes continues et le dépassement des feux rouges et des stops pourront aussi se faire pénaliser par contrôles automatiques selon ce texte.

Dépasser les vitesses maximales autorisées ou s'engager dans une intersection ou dans l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt seront également sujets à verbalisation. Côté deux roues, les radars homologués pourront sanctionner le non-port d'un casque ainsi que le niveau sonore du véhicule. Plus subtil, les radars les plus à la pointe de la technologie pourront aussi contrôler le poids limite et la validité de l’assurance des véhicules. Enfin, la circulation d'une voiture en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation pourra être sanctionné.