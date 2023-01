VIDÉO - Voitures-radars privées : où se fait-on le plus flasher ?

Ce sont sur les routes départementales et nationales que vous avez le plus de probabilités de croiser une voiture-radar conduite par un chauffeur privé. En 2021, 96% de leurs contrôles ont été réalisés sur des axes limités à 80 et 90 km/h. Les excès de vitesse les plus fréquents sont réalisés sur les routes limitées à 70 km/h. Plus d’un automobiliste contrôlé sur dix y était en infraction, soit 11%. Pour les routes limitées à 80 km/h, c’est un peu en dessous avec 9% de contrevenants. À 90 km/h, les conducteurs trop rapides ne sont plus que 5%.