Sécurité : une boîte noire pour les voitures neuves

Sur la route, la boîte noire enregistrera votre vitesse, les phases d'accélération et de freinage, le port de la ceinture ou l'usage des phares et clignotants. Contrairement à celle des avions, elle n'enregistrera pas les sons et les images à l'intérieur de l'habitacle et aucune donnée sur le taux d'alcoolémie ou le niveau de fatigue du conducteur.