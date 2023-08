VIDÉO - Les bacs, transport en commun qui permet de voguer (gratuitement) sur la Seine

Comme le métro, ils sont nombreux à l'utiliser tous les jours. Alors, aux heures de pointe, il faut se montrer patient. Une fois dessus, il ne reste plus qu'à se laisser porter. Le trajet est plus court et en plus, c'est gratuit.

Philippe, marin-pêcheur pendant 35 ans, a choisi d'être matelot sur le bac juste avant de prendre sa retraite. Au milieu du trafic de péniches ou de porte-conteneurs, toutes les quinze minutes, les allers et retours s'enchaînent.