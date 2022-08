Shinkansen, le train qui n'a pas le droit d'être en retard !

Le système Shinkansen repose aussi sur des passagers disciplinés. Il n'y a pas de bagages abandonnés. Un dernier salut et le balai de voyageurs reprend, ordonné et jamais pressé. "À partir de 15 secondes, c'est un retard pour les conducteurs. Et s'il y a plus d'une minute, il faut une annonce pour s'excuser", indique Ayako Suzukawa, spécialiste du Shinkansen. Au-delà d'une minute, une enquête est ouverte. Et même si cela est rare, des retenues de salaires ont déjà été infligées à des conducteurs.