SNCF : 500.000 billets de plus cet été

Alors que jusqu’ici, cet été, la plupart des trains affichaient déjà complet, La SNCF vient de mettre en vente 500 000 billets supplémentaire. C'est une bonne nouvelle pour les futurs vacanciers. Pour transporter ces 500 000 voyageurs supplémentaires, certains trains seront composés de deux rames et non plus d’une. Des rames déjà prévues pour cet été, mais qui circuleront davantage.