"SNCF connect" : acheter en ligne enfin plus simple ?

Concrètement, qu'est-ce qui change ? Auparavant, il y avait près d'une dizaine de plateformes différentes pour réserver un billet de TGV, d'Intercités et de TER. Aujourd'hui, tout est regroupé au même endroit. Aujourd'hui, on peut ajouter ses cartes de réduction, voir s'il y a des retards et combien de places sont encore disponibles dans un train.