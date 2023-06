VIDÉO - Billets de train : encore quelques places disponibles pour cet été, mais au prix fort

Vous aurez, par exemple, beaucoup de mal à trouver une place pour un Paris-Marseille le 8 juillet. Pour Paris-Nice, le 15 juillet, vous l'aurez à un prix très élevé : 142 euros, en seconde classe. La plupart des billets bon marché ont déjà été vendus. Partir en vacances en train coûte maintenant plus cher que l'été dernier. "Nous, on constate en moyenne, sur des allers simples vers des destinations de vacances, par exemple Paris-Bordeaux ou Paris-Nice, on est déjà à 114 euros en moyenne, c'est 25% de plus que l'année dernière", explique Alice Rayon, directrice marketing pour la plateforme de réservation "Kombo". Pour payer moins cher, pensez, si vous le pouvez, à décaler votre départ en semaine.