Vous pourrez le réserver dès ce mercredi matin si vous avez moins de 27 ans. Le Pass Rail permettra cet été de voyager en train de façon illimitée pour 49 euros par mois. Mais pourra-t-on voyager partout, quel que soit le jour ? Le JT de TF1 était en exclusivité dans les coulisses de sa mise au point à la SNCF.

Dès ce mercredi matin, vous pourrez l'acheter en ligne au prix de 49 euros pour un mois. Le Pass Rail s'adresse aux jeunes de 16 à 27 ans inclus et il permettra de voyager ensuite gratuitement cet été. Une nouveauté promise il y a un an par le président de la République. Une initiative saluée par les principaux intéressés. "C'est sûr, quand t'es jeune, quand t'es étudiant, tu gagnes pas forcément bien, t'as pas forcément d'entrée d'argent. Donc pour moi, c'est utile", se félicite un jeune homme dans le reportage en tête de cet article. "D'un côté, il y a la hausse des prix, et puis de l'autre il y a l'environnement, donc il faut faire attention, il faut faire des efforts. Je pense que les deux couplés, c'est une bonne idée", approuve un autre.

Les TGV et les Ouigo pas concernés

Mais attention, les TGV et les Ouigo ne sont pas concernés. Voici les trains éligibles au PASS : ce sont d'abord les Intercités comme Paris-Toulouse ou Paris Clermont par exemple, mais aussi les trains de nuit. En revanche, si vous réservez une couchette, comptez 19,50 euros en plus. Enfin, tous les TER de France sont éligibles. Ainsi, un trajet entre Toulouse et Nice sera possible. Durée 7 h 54.

TF1

Ce fameux Pass rail, vous pouvez voir à quoi il ressemble dans la vidéo ci-dessus du JT de TF1 qui était ce mardi en exclusivité dans les coulisses de sa mise au point à la SNCF. "Il est disponible dans votre compte client et vous pouvez le consulter. Vous pouvez voir son numéro et sa date de validité. Donc, il est valide pendant 31 jours", explique Claire Boy, responsable produit.

Si vous achetez un Pass Rail, dès ce mercredi, vous pourrez voir sur internet des billets à 0 euros, par exemple entre La Rochelle et Marseille le mercredi 24 juillet. "J'ai deux tarifs à 0 euros sur la journée, soit le matin à 7 h 40, soit en fin de matinée à 11 h. Pour une durée de 8h30 contre 7 h en TGV", précise Claire Boy. Le gouvernement estime que son Pass rail coûtera 10 millions d'euros à l'État et 3 millions d'euros aux régions.