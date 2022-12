SNCF : deux milliards de profits en 2022, malgré la grève !

Combien la SNCF réalise-t-elle de bénéfice ? Peut-être n’avez-vous jamais pris le temps de vous interroger. De plus, cela peut surprendre, mais ce n’est pas la première fois que la compagnie ferroviaire boucle dans le vert. Les 2,2 milliards d’euros représentent plus du double de l’an dernier et c'est bien au-dessus du précédent record en 2017 : 1,5 milliard d’euros.