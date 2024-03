Gros retards sur les TGV entre Paris et l'ouest de la France : les images de ce vendredi de galère

La circulation a été interrompue dans les deux sens ce vendredi matin du côté des trains entre Paris et la façade atlantique. La reprise progressive du trafic ne se fait pas sans de gros retards. Une équipe de TF1 est allée à la rencontre des voyageurs dans les gares de Paris-Montparnasse et Rennes.

À partir de 7 heures ce vendredi matin, gare Montparnasse, les voyageurs à destination de l'ouest de la France ont dû prendre leur mal en patience. "On était censés être sur le 10h04, malheureusement, on a plus de deux heures de retard", confie, en souriant malgré tout, une jeune femme dans le reportage de TF1 ci-dessus. "C'était 60 minutes, et après il a eu 2h30 de retard. Franchement...", se désole un autre voyageur.

Jusqu'à 3h30 de retard ont été enregistrés dans la matinée. La cause, un accident de personnes au niveau de Massy (Essonne), le plus gros nœud ferroviaire de France. La circulation des TGV entre Paris, la Bretagne et le Sud-Ouest a été totalement interrompue dans les deux sens.

Le trafic a ensuite progressivement repris, mais avec des perturbations jusqu'en gare de Rennes (Ille-et-Vilaine) : plus de 2h de retard pour les trains vers Paris, près de 4h en direction de Quimper (Finistère). Les lignes vers Brest et Lille (Nord) sont, elles aussi, concernées. À la mi-journée, de nombreux trains affichaient encore plus d'une heure et demie de retard.