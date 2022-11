Hausse des tarifs de la SNCF : combien vos billets vont-ils vous coûter en 2023 ?

Selon la SNCF, ces mesures représentent un effort, car la compagnie ferroviaire est aussi victime de la hausse des prix. "L'inflation est aujourd'hui de plus de 6%, l'ensemble de nos coûts pour le TGV sont de plus de 13%, tout simplement parce que la hausse du prix de l'énergie est de plus de 180% pour nous en 2023", explique Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs.

Les dernières augmentations annoncées concernent les frais d'échange de billet qui subissent aussi l'inflation. Dès janvier prochain, il vous en coûtera 19 euros, à partir d'une semaine avant le départ, contre 15 euros jusqu'à présent. "L'objectif est de libérer les places suffisamment tôt pour que d'autres clients puissent les racheter", indique Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités. La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) a salué des augmentations qui protègent notamment les jeunes. "Mais les trains sont de plus en plus pleins et les prix augmentent de plus en plus", a regretté Olivier Gazeau, le président de la FNAUT. "On voudrait de la transparence sur les prix, et plus d'offre pour répondre à la demande".