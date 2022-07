SNCF : le réseau secondaire va-t-il dérailler ?

L'avenir des trains régionaux dépend d'un document. Pourtant, sa signature en avril dernier est passée presque inaperçue. Ce contrat entre l’État et la SNCF prévoit 2,8 milliards d'euros chaque année pour l'entretien du réseau. D'après les spécialistes du rail, ce montant est encore insuffisant. "C'est plus que les années précédentes, mais ce n'est pas encore assez pour vraiment rénover le réseau ferré et surtout stopper le vieillissement du réseau. Il faudrait, selon les spécialistes, au moins un milliard de plus chaque année", indique Marie-Hélène Poingt, rédactrice en chef de La vie du rail.