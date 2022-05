SNCF : les prix des billets de train ont-ils flambé ?

À la question "les prix des billets de train sont-ils aujourd'hui plus chers qu'avant ?", les voyageurs rencontrés ce lundi matin sont unanimes. "C'est en hausse. On en est venu à prendre la carte jeune pour rentabiliser parce que ça revient assez cher", lance l'un d'être eux. En effet, les prix ont augmenté de 15% en un an, selon l'Insee qui a comparé 250 trajets avec ou sans carte de réduction, en TER ou en TGV.