VIDÉO - Mini TER à roues, "tramway des campagnes"... Découvrez les trains que vous prendrez demain

Autre projet de la SNCF : transformer certains anciens TER en des trains plus adaptés à notre époque. Ce nouveau TER s’appelle pour l’instant le train léger innovant. Fini le moteur diesel, il sera électrique à batterie ou à hydrogène. Il y aura davantage d'espace pour des vélos et la cabine conducteur sera haut perchée pour que les passagers aient plus de place. "C’est quelque chose qui sera du jamais-vu, qui permettra de baisser le coût. On serait sur un concept où le conducteur pourrait se retourner, avoir une vision de chaque côté du train, avoir des capteurs qui lui permettent de conduire en toute sécurité quel que soit le sens dans lequel le train roule", affirme François Agoyer, directeur de l’innovation technologique à la SNCF.