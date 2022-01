SNCF : on a testé la nouvelle application

Pour certains usagers interrogés par nos journalistes, le design de la nouvelle application à l'air simple et intuitif. D'autres estiment que l'ancienne marchait déjà bien. Alors pourquoi l'avoir changé. Ce changement a été fait pour réunir des informations, jusqu'ici, éparpillées dans une dizaine de plateformes. SNCF.com et Ma Gare SNCF pour connaître les retards, l'Assistant SNCF pour les itinéraires, OUI.sncf, TER et Ouigo pour les réservations, les applications Thalys et Eurostar pour l'international, sans oublier TGV Pro pour les trajets professionnels.