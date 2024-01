VIDÉO - "On dormait par terre" : le voyage cauchemardesque des passagers d'un train Paris-Clermont bloqué toute la nuit

Près de 700 passagers se sont retrouvés bloqués en début de soirée en pleine voie, sur la ligne reliant Paris à Clermont-Ferrand. Après dix heures de calvaire, dont trois sans chauffage ni électricité, les voyageurs ont enfin pu atteindre leur destination ce samedi matin.

Un voyage interminable, qui tourne au cauchemar. Près de 700 de passagers de la ligne Intercités 5983 qui reliait vendredi Paris-Bercy à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, ont été immobilisés à mi-parcours. Le train a été bloqué en plein bois vers 20h, le début d'un calvaire qui s'est poursuivi toute la nuit. Prévu pour durer 3h30, le voyage s'est finalement étiré sur près de dix heures.

Parti à 18h57 de la capitale, le train est arrivé à destination peu après 6 heures, après une longue halte en gare de Montargis dans le Loiret, a précisé la SNCF à l'AFP. En cause, une panne de locomotive impossible à réparer dans l'immédiat. Une motrice a dû être changée, nécessitant un remorquage. "Le train est tombé en panne à Nogent-sur-Vernisson. Le conducteur a tenté de résoudre la panne mais sans succès. Une locomotive de secours a donc été envoyée de Paris", a indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP la société ferroviaire. Cette locomotive de secours a permis de ramener le train en gare de Montargis "où des coffrets repas ont été distribués aux passagers pendant que la locomotive s'est positionnée en tête pour permettre au train de poursuivre son trajet jusqu'à Clermont-Ferrand", a-t-elle précisé.

"Vraiment inacceptable"

Les voyageurs ont même été privés d'électricité et de chauffage une bonne partie de la nuit. "On est resté trois heures dans le froid, sans lumière. C'est vraiment inacceptable d'être restés bloqués autant de temps, surtout dans le froid", s'irrite une passagère dans le reportage de LCI à retrouver en tête d'article. Seul coup de pouce pour affronter les températures de cette nouvelle nuit glaciale, des couvertures de survie et des boissons chaudes distribuées par la Croix-Rouge et les pompiers. S'emmitouflant tant bien que mal, certains voyageurs ont tenté de dormir en attendant que le train reparte, comme le montrent des vidéos tournées à l'intérieur des wagons.

Selon France Bleu, les batteries du train se sont progressivement vidées avant qu'une locomotive de secours, partie de Paris, ne prenne le relais, permettant de repartir. Le cauchemar a ainsi pris fin à l'aube : le train est enfin entré en gare de Clermont-Ferrand vers 6h15. "Exténuée, fatiguée", lâche une voyageuse tout juste arrivée sur le quai, sa couverture de survie encore sous le bras, dans la vidéo ci-dessous. "C'est incroyable, je ne savais pas que c'était possible !" L'attente, au fil des annonces, a été particulièrement pénible, racontent ces rescapés du rail. "On a été averti d'heure en heure, c'était sans cesse reporté. C'était long, très long", souffle un autre. "On dormait par terre, avec des couvertures de survie, je n'ai plus de voix, j'ai eu froid, on n'avait pas d'eau... C'était très dur", abonde encore une autre passagère.

Paris-Clermont : le voyage vire au cauchemar Source : TF1 Info

De son côté, la SNCF a promis des "mesures commerciales exceptionnelles de dédommagement". Selon France Bleu, cette compensation grimpera à 150% du prix du billet. Cet incident s'est aussi répercuté sur la circulation d'un autre train, d'après la radio locale : la ligne reliant Paris à Nevers a également été perturbée, arrivant à destination vers 3h30, au lieu de 21h30.