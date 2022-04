SNCF : ce qui vous attend si vous montez à bord du nouveau train "Ouigo lent"

Peu d’investissements donc, afin de proposer des prix bas. Entre 10 et 30 euros pour un Paris-Nantes ou un Paris-Lyon. Ces prix resteront fixes jusqu’au dernier moment, promet le responsable. En contrepartie, les trajets seront plus longs que sur les lignes à grande vitesse. Deux heures de plus en moyenne pour rejoindre Nantes depuis Paris, soit entre 3h30 et 4h15 de voyage.