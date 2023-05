Est-il encore possible de voyager pas cher cet été ?

Depuis sept heures ce mardi matin, 10.000 billets à un euro ont été mis en vente. Entre Lyon et Paris par exemple, presque tous les trajets s'affichaient à ce tarif. Selon les destinations, ces billets mis en vente aujourd'hui, pour des voyages jusqu'au 5 juillet, partent plus ou moins vite. De Melun vers Paris, il y en avait presque plus.