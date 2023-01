Pagaille à la gare de l'Est : comment pourrez-vous circuler demain ?

La société ferroviaire conseille "aux voyageurs qui sont dans l’impossibilité de différer leur déplacement de vérifier la circulation des trains sur les sites et applications SNCF". Concernant les échanges et remboursements, "les voyageurs concernés par l’annulation de leur train sont contactés par mail ou SMS, afin d’échanger leur billet sans frais pour un autre train autant que possible ou d’annuler leur billet sur les sites et applications SNCF et être remboursé intégralement", indique la SNCF.

Le parquet de Meaux a ordonné l'ouverture d'une enquête flagrante du chef de dégradation volontaire par incendie et mise en danger d'autrui après l'acte de malveillance sur une installation. Ce mardi, les TGV et TER ont été annulés dans leur intégralité, un événement rarissime. Quelques TGV ont pu être déviés vers la Gare du Nord, toute proche de la gare de l'Est, où transitent chaque année quelque 41 millions de voyageurs selon des chiffres datant de 2019.