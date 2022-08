VIDÉO - SNCF : pourquoi la ligne de train Paris-Clermont accumule les retards

Pierre milite depuis dix ans pour la rénovation de la ligne. Selon lui, il n’y a effectivement pas plus d’incidents sur celle-ci que sur les autres. "C’est pas la fréquence qui est caractéristique des retards sur cette ligne, mais c’est la durée. Lorsqu’il y a des retards, ils sont très importants", affirme-t-il. À cause de locomotives uniques, les incidents mettent plus de temps à être traités. "Ce sont des locomotives qui roulent à 200 km/h, elles sont un petit peu plus fragiles que les autres de conception. C’est une caractéristique qui est propre à la ligne Paris-Clermont", poursuit Pierre.