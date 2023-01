Réforme des retraites : CGT Cheminots et SUD-Rail proposent une grève reconductible "dès la mi-février"

"Nos fédérations s’attacheront à maintenir un caractère le plus unitaire possible au conflit des retraites dans la branche ferroviaire, mais aussi à la SNCF pour sauvegarder et développer le FRET ferroviaire public et empêcher le démantèlement du Groupe public ferroviaire", ajoutent les deux organisations syndicales. "Les fédérations syndicales CGT Cheminots et SUD-Rail sont confortées dans l’idée qu’il est nécessaire d’obtenir le retrait de cette réforme", insiste le tract.