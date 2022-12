RER en région : inauguration en demi-teinte pour Strasbourg

Depuis dimanche, grâce au nouveau Réseau express métropolitain européen ou REME, la petite musique d’arrivée est bien plus fréquente en gare. Plus de 800 trains supplémentaires sont censés circuler chaque semaine. Mais entre les changements d’horaires, la pénurie de conducteurs et le gel de ce mardi matin, le trafic était perturbé. Et les passagers étaient un peu déboussolés. "Nous avions un train à 8h30 et pourtant il n'y a pas de train, je vais arriver en retard au travail", s'inquiète une usagère. "On a un peu peur que les moyens ne suivent pas, il n'y a pas assez de conducteurs de trains, ce sont les usagers qui risquent encore d'en pâtir", soulève un voyageur.