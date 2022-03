VIDÉO - Suppression de 19 trains Paris-Normandie à partir du 28 mars : la colère des voyageurs

Cela concerne des trains qui circulaient en semaine et en heures creuses. Avec la crise sanitaire et le télétravail, les trains normands ont perdu un quart de leurs passagers en deux ans. Parfois, les taux de remplissage ne dépassent pas les 20%. Cette baisse de fréquentation coûterait trop cher, selon le vice-président de la région. "La bonne gestion de l’argent public nous incite à attendre qu’au minimum, on fasse circuler les trains avec 40% de remplissage", explique Jean-Baptiste Gastinne, dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.