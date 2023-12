VIDÉO - Supprimée il y a 20 ans, la ligne de train de nuit Paris/Aurillac fait son grand retour

La première liaison ferroviaire de nuit entre Paris et Aurillac depuis l'annonce de la réouverture de la ligne est arrivée ce lundi matin en Auvergne. Le ministre Clément Beaune a salué "une grosse accélération" de ce moyen de transport. La ligne de nuit entre Paris et Berlin est elle aussi relancée ce lundi.

Une "grosse accélération" du développement des trains de nuit en France. Le ministre des Transports Clément Beaune était présent dimanche soir à la gare d'Austerlitz, à Paris, pour saluer le retour de la liaison ferroviaire nocturne entre Paris et Aurillac (Cantal). Le train Intercités reliant les deux villes a pris le départ à 19h27, pour une arrivée ce matin en Auvergne à 7h15. Composées en partie de couchettes pour dormir, les wagons ont notamment fait arrêt à Châteauroux (Indre), à Limoges (Haute-Vienne) ou encore à Brive-la-Gaillarde (Corrèze).

D'anciennes rames rénovées en voitures-couchettes

Au sein des voitures, les passagers découvrent les compartiments organisés pour se reposer pendant leur voyage. "Il y a six couchettes qui sont identiques, détaille dans la vidéo à retrouver en tête de cet article Véronique Aveline, passagère de ce premier Paris/Aurillac nocturne. Sinon, on a un duvet, avec un petit drap en dessous, un oreiller, une bouteille d'eau, un kit de voyage..." D'anciennes rames ont été spécialement rénovées pour accueillir les voyageurs sur cette ligne, supprimée il y a 20 ans.

Lancé en 2021, un plan spécial prévoit le financement de dix lignes de train de nuit en France d'ici à 2030. Certains de ces trajets, comme Paris/Cerbère, une ville située à la frontière espagnole ou Paris/Nice, sont déjà opérationnels de nuit. "On va à la fois continuer les rénovations et commander de nouveaux trains fin 2024 et début 2025", a promis le ministre. Au total, 150 millions d'euros de budget sont consacrés à ce projet de relance des trains de nuit. Cela inclut aussi des équipements tels que des douches en bout de quai, par exemple.

Paris/Berlin de nuit également relancé ce lundi

Pour le moment, seuls trois voyages nocturnes hebdomadaires Paris/Aurillac sont proposés par la SNCF, dans les deux sens et en fin de semaine. Les premières ventes ont montré un taux de remplissage de 65%, a indiqué Clément Beaune. Après cette liaison auvergnate, ce lundi, ce sera au tour de la ligne Paris/Berlin de renaître de ses cendres. Il sera désormais possible de se coucher en région parisienne et de se réveiller dans la capitale allemande. La ligne est opérée par la Deutsche Bahn, la SNCF, mais aussi la compagnie autrichienne ÖBB, qui fournit le matériel roulant.

La remise au goût du jour des trains de nuit intervient dans une volonté de promouvoir un mode de transport moins polluant que la voiture ou l'avion, dont les vols à bas coût concurrencent de longue date l'option ferroviaire pour les voyageurs. Leur retour a suscité un certain engouement, puisque l'été dernier, 215.000 personnes ont dormi sur les rails, soit 15% de plus par rapport à la même période en 2022. Mais le train de nuit demeure toutefois peu rentable pour les compagnies ferroviaires, freinant encore leur développement.